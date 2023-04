Aderlating voor Go Ahead Eagles: einde seizoen voor Gerrit Nauber

Het verhaal achter... De sluis in Ambt Delden is belangrijk voor de scheep­vaart en de waterhuis­hou­ding: ‘Er gebeurt hier meer dan je denkt’

De sluis in Ambt Delden heeft meer dan alleen een economische waarde voor de scheepsvaart. De sluis is belangrijk voor de waterhuishouding van Twente. Maar, wat zit er in al die huisjes rond het Twentekanaal in de buurtschap Wiene?