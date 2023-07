Alarmpistolen en munitie liggen klaar in ontmantelde wietkwekerij: Deventer huurhuis terecht op slot?

Langs deze drukke doorgangs­weg in Lettele kan straks veilig worden gefietst, tot grote opluchting van dorpelin­gen

Op fiets naar school, of per stalen ros op bezoek bij vrienden of familie in Bathmen. Veel kinderen en andere inwoners van Lettele, Okkenbroek en Oude Molen voelen zich daar steeds onveiliger bij. Zij fietsen vaak over de Oostermaatsdijk - tussen Lettele en de Holterweg - en die is inmiddels een drukbereden doorgaande weg. Smal, met veel zwaar landbouwverkeer en auto’s. Maar de redding is nabij: er komt een fietspad langs de Oostermaatsdijk.