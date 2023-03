Alied van der Meer is een half jaar stadsdichter van Deventer: ‘Ik kan met die pet op vrijer bewegen’

Ze is nu een half jaar de stadsdichter van Deventer: Alied van der Meer. Ze nam in september vorig jaar het stokje over van Robin Bleeker . In dit half jaar heeft ze dertien gedichten gepubliceerd. De onderwerpen zijn wisselend en gaan van een benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije tot de kleine alledaagse dingen die iedereen wel eens tegenkomt. Een putdeksel bijvoorbeeld. Of een fanfare.

Ze doet de deur van haar woning in het Noorderbergkwartier open. Maar niet nadat haar hondje Koos tot rust is gemaand. Ze ziet eruit alsof ze net uit haar bed komt. Dat blijkt ook zo te zijn. De interviewafspraak was haar ontschoten en ze zat net rustig aan haar ontbijt. ,,Loopt de dag opeens heel anders dan je had bedacht”, zegt Van der Meer.

Op de keukentafel een krant en een ontbijtje. Boterhammetje met kaas. Ze blikt terug op het afgelopen half jaar, en de komende anderhalf jaar waarin ze de titel stadsdichter mag dragen.

Flauwe vraag: hoe vind je zelf dat het gaat?

,,Ik moest wel wennen aan de titel stadsdichter. Je bent toch het visitekaartje van de stad. Ik wist ook niet hoe dat in de praktijk zou uitwerken. Of ik geleefd zou worden, dat de spontaniteit onder druk zou kunnen komen te staan. Of mijn vrijheid zou verliezen. Dat is achteraf gewoon gezeur van mijn kant geweest. Ik heb alle vrijheid. Afgesproken is dat ik minimaal acht gedichten per jaar lever. Dat is wel gelukt, kan ik zeggen.”

Dat verplichte karakter, legt dat geen druk op je creativiteit?

,,Verbazingwekkend genoeg niet. Hoewel ik de afgelopen maanden veel officiële bijeenkomsten heb bezocht. Mensen weten me te vinden. Het Geert Groote Festival bijvoorbeeld. Dan zit je als schrijver toch in een kader. Of de benefietvoorstelling in de Schouwburg voor de slachtoffers van de ramp in Turkije. Dat zijn zaken die niet kunnen wachten. Maar ik heb daar geen moeite mee. Onder druk kunnen ook hele mooie dingen ontstaan.”

Volledig scherm Alied van der Meer. © Ruben Meijerink

Is dat gedicht geworden wat je wilde?

,,In het begin dacht ik gek genoeg wel even: wat moet ik hier mee? Maar al snel voelde ik ook in de stad wat de impact is. We hebben een grote Turkse gemeenschap, er is een voetballer van Turkse Kracht overleden. Dan heb ik snel de rode lijn te pakken en weet ik dat het goed komt. Maar alles begint met een gevoel of een emotie.”

Vind je dat een prettige manier van werken? Snel een gedicht maken omdat de situatie er om vraagt?

,,Ik heb er geen moeite mee en ik doe het graag. Komt altijd goed. Maar het liefste maak ik iets naar aanleiding van wat kleins. Een observatie, een spontane situatie.’’

Heb je een voorbeeld?

,,Ik fietste onlangs over de Zandweerd bij de oude ijsbaan. Het was mistig, koud en donker. Opeens hoorde ik een fanfare. Vanuit een kantine-achtig gebouw hoorde ik mooi koperwerk. Muziekvereniging Actief was aan het repeteren. Ik stapte naar binnen. Dat doe ik nu veel makkelijker. Je hebt een excuus om ongevraagd binnen te lopen. Dan leg ik uit dat ik de stadsdichter ben en dat mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Met de pet van stadsdichter kan ik vrijer bewegen.”

Volledig scherm © Ruben Meijerink

,,Ik was welkom en praatte wat met de leden. De rest speelde onverstoorbaar door. In de hoek een kast vol met instrumenten. Ze worstelen met de aanwas van nieuwe leden. Iemand zei: ‘wie zich in september aanmeldt, kan in december al op het Dickensfestijn spelen.’ Dat vind ik de krenten in de pap. De hele entourage, de koude nacht, de muziek die me naar binnen zoog. Daar kun je alle kanten mee op. Dat gedicht heb ik net af, dat staat woensdag op de site ‘De Deventer Dichter’.’’

Fragment gedicht Fanfare:

Het schip vaart uit, de was is schoon

de bruid verschijnt met veel vertoon

de zwaluw zwiert een juichend nieuw patroon

alles glimt en blinkt en blaakt

muziek die iedereen verstaat

haar melodie zal ons steeds verder dragen. De fanfare, de fanfare

danst de nachten, plukt de dagen.

Is het niet vervelend dat je werk altijd iets met Deventer te maken moet hebben?

,,Nee, je kan alle universele thema’s gebruiken en naar Deventer toeschrijven. Ik hoop wel dat ik de komende tijd wat minder officiële bijeenkomsten heb. Dat ik op zoek kan naar de kleine verhalen. Zoals die fanfare. Ik wil ook heel graag iets doen met het ‘klein liefdeskruid’. Een onooglijk plantje dat, heb ik begrepen, alleen bij het Pothoofd te vinden is. Ik moet het nog precies uitzoeken. Maar alleen al dat gegeven, liefdeskruid op het Pothoofd, daar slaat mijn fantasie al van op hol. En je wil niet weten wat voor groepjes en clubjes mensen oprichten. Ik hoorde van een thuiskerk. Wat het is, ik weet het niet. Daar wil ik wat mee in de toekomst. Naast alles wat zich natuurlijk spontaan aanbiedt. De komende anderhalf jaar ligt voor me open.”