Auto in de sloot in Diepenveen: bestuurder nergens te bekennen

Tiendui­zend minder stemmers verwacht in Deventer als straks de Turkse verkiezin­gen beginnen

Het Deventer sport- en vrijetijdscentrum De Scheg is vanaf zaterdag dagenlang het decor van de Turkse verkiezingen. Nederlanders met de Turkse nationaliteit kunnen hier stemmen. De verkiezingen duren dit keer langer dan in 2018 bij de vorige verkiezingen. Maar dat is niet de enige reden dat er minder drukte verwacht wordt.