Auto ramt verkeerslicht aan de Handelskade in Deventer, licht belandt op de stoep aan de overzijde

Berkelland verhoogt toeristen­be­las­ting met 20 procent: ‘Uitkijken dat toeristen niet doorrijden naar goedkopere plaats’

De gemeente Berkelland verhoogt - als de gemeenteraad akkoord gaat - de toeristenbelasting van 1,25 naar 1,50 euro per persoon per nacht. Dat is een sprong van 20 procent. Wat krijgt de toerist daarvoor? Vooral veel moois, betoogt wethouder Gerjan Teselink. „Stichting Achterhoek Toerisme wordt ervan betaald, maar we houden er ook routes en wegen en fietspaden mee in stand.”