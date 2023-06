‘Behandeling kwetsbare ouderen net zo’n groot schandaal als Groningen en toeslagenaffaire’

Dijk krijgt bijval van onder meer Fleur Agema (PVV) en Caroline van der Plas (BBB). Zij en andere Kamerleden roepen Schoenman en haar groep vooral op door te gaan met haar acties. ,,Het interesseert het kabinet niets wat er gebeurt met onze ouderen. Alleen met protesten en veel media-aandacht krijgen we dit schandaal hoger op de agenda”, is de overtuiging van Agema.

Kille cijfers

Geen woorden, maar kille en verontrustende cijfers. Over het aantal ouderen dat met smart wacht op een plek in een verpleeghuis. Over het aantal ouderen dat daardoor onnodig in eenzaamheid sterft. Met een indrukwekkend spandoek bracht Schoenman dat in beeld.