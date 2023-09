Dit Deventer plein is na jaren weer voor even van de student: ‘Ben benieuwd hoe het uitpakt’

Het Grote Kerkhof is donderdagavond voor even het epicentrum van de Deventer introductieweek. Het grote afsluitende introductiefeest is na jaren weer terug op dit vernieuwde plein. Deze editie is veel anders. ,,Door de herinrichting is het nog mooier geworden.’’