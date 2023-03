Bezinningsmoment in kapel Diepenveen op Palmzondag: Seven Lessons and Carols for Holy Week

Op Palmzondag 2 april voert het New Sion Choir voor de tweede keer een ‘Seven Lessons and Carols for Holy Week’ uit in de kapel in Diepenveen.

Dit bezinningsmoment is geïnspireerd op de Anglicaanse kersttraditie ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Nu is de traditie bedoeld voor de Stille Week.

Voor deze ‘Seven Lessons and Carols for Holy Week’ wordt het lijdensverhaal van Jezus gevolgd in zeven delen, via lezingen en bijbehorende carols. De viering is een moment van bezinning met een sober karakter zonder samenzang en wordt uitgevoerd op de avond van Palmzondag.

De muziek is divers en komt uit verschillende stijlperiodes uit de muziekgeschiedenis. Werken van onder andere De Victoria, Mawby en Lloyd-Webber staan op het programma.

Het New Sion Choir staat dit keer onder leiding van dirigent Monique Verhoeven en wordt begeleid door organist Adriaan Koops. De viering begint op 2 april om 18.00 uur, de kerk is open vanaf 17.30 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten.