Bezorgde ouders uit Nieuw Heeten willen veiliger wegen voor hun fietsende kinderen: ‘Wachten op ongelukken’

‘Help, ons bankje is gestolen!’ Tamara baalt dat Berkelland zitplaats weghaalt vanwege waterplant­je

Help ons bankje is gestolen! Tamara van de Vooren wist niet wat ze zag toen ze aan de Haardijk plaats wilde nemen op haar favoriete plekje met uitzicht op het natuurgebied Noordijkerveld: er was alleen nog een afdruk in de grond van het betonnen fundament van het bankje.