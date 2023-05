Bij eerste kleedjesmarkt in nieuwe woonwijk Deventer draait het om heel wat anders

Vierde klasse Overstap naar de zaterdag zorgt voor optimisme bij degradant De Gazelle

Voor de Gazelle is dit voetbalseizoen is er eentje om snel te vergeten. De club uit Deventer is gedegradeerd en heeft door blessures en andere personele problemen een chronisch spelerstekort. Een overstap naar het zaterdagvoetbal en vers bloed moeten er volgend seizoen voor zorgen dat bij de 115 jaar oude club het vlammetje weer gaat branden.