‘Behandeling kwetsbare ouderen net zo’n groot schandaal als Groningen en toeslagenaffaire’

Toen in Deventer: zo zag de Zomerker­mis er vroeger uit

Zwieren, zwaaien, rondjes draaien. Het is weer tijd voor de Zomerkermis in Deventer! Op de Brink, het Grote Kerkhof en de Nieuwe Markt kun je jezelf misselijk eten aan suikerspinnen, ritjes maken in de booster of griezelen in het spookhuis. Niet alleen nu, maar ook vroeger al was de kermis een hit in Deventer. Zo zag dat er door de jaren heen uit.