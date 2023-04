Bomenkap voor nieuwbouw in Deventer stuit wéér op weerstand: ‘Krijgen er sprietjes voor terug’

Nieuwsupdate Hengelo gaat naar de kelder, Borne naar een onbewoond eiland en Markelo kijkt angstig naar de buren

Hengeloërs durven gasten van buiten weer mee te nemen naar het stadscentrum. Dat mag gevierd worden. Maar het is niet alleen maar hosanna in de hoge met de nieuwe Markt. Wie zijn fiets kwijt wil, moet de kelder in. En die is diep en steil. Verder nog deze week: liever zonder eten op een eiland dan in Borne en oprukkende molens bij Markelo en Hertme.