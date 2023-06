Boer Herman (76) heeft in vijftig jaar zijn land nooit beregend: ‘Hoop dat andere boeren daar ook mee stoppen’

Met video Collega’s geven Bart (30) uit Markelo op voor Lang Leve de Liefde: ‘Niet in de gaten dat ik zo zenuwach­tig was’

Trouwe volgers van het tv-programma Lang leve de Liefde (LLDL) hadden vanwege de tongval van Bart waarschijnlijk al een flauw vermoeden dat hij uit Twente komt. Dat klopt. Bart komt uit Markelo en is deze week te zien in het populaire programma. ,,Ik had niet in de gaten dat ik zo zenuwachtig was.”