Bram (24) kan bijna niets, zijn moeder vecht voor betere zorg: ‘Uitputtende slag om het vol te houden’

Slapen in de Bergkerk is niet voor iedereen weggelegd: ‘Eén man liep snel weg, het was te indrukwek­kend’

Elf mensen hebben de nacht van zaterdag op zondag doorgebracht in de Bergkerk in het centrum van Deventer. De overnachting is een onderdeel van de expositie ‘Zien, horen, voelen: een zoektocht naar de ziel van de Bergkerk’ van kunstenaar Sibyl Heijnen.