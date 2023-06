Brand bij FrieslandCampina in Lochem, bijna honderd medewerkers opgevangen in gemeentehuis

Hoe the Swingin’ Sixties uit Goor zijn verdwenen. ‘Hotel Kobes werd gesloopt, we kregen Zeeman te­rug’

In de jaren 60 was Goor hét uitgaans-Mekka, met ‘tenten’ als De Zon, De Ster, Kobes, E8 en Surf-In. Daar is weinig van over. Hoe the Swingin’ Sixties uit de Reggestad verdwenen.