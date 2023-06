Buitenkijken in de tuin van Jessika en Martijn: 'In de zomer bakken we pizza's in de houtoven'

Is er wel of geen onderzoek geweest naar sluiting van afdelingen Gelre ziekenhuis? ‘Minister creëert mist’

Is er wel of geen onafhankelijk onderzoek geweest naar de sluiting van afdelingen in het Gelre ziekenhuis in Zutphen? Volgens de SP-fractie in de Tweede Kamer is dat niet het geval. Zorgminister Ernst Kuipers zegt van wel.