Busje brandt uit op A1 bij Bathmen

Forse kritiek op pin-only bij winkels: ‘Als ik niet contant kan betalen, mogen ze hun spullen houden’

Op steeds meer plekken in Twente wordt alleen de pinpas geaccepteerd als betaalmiddel. De reden? Cashloos betalen is ‘veiliger, hygiënischer en een stuk makkelijker’, zo vinden ondernemers van winkels en horecagelegenheden. Toch is niet iedereen blij met die ontwikkeling.