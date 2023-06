College vraagt instemming aan gemeenteraad Lochem voor herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg

UPDATE + VIDEO Kebabzaak in centrum van Lochem overvallen: ‘Ik hoorde veel gegil’

Kebabzaak en pizzeria Trefpunt in het centrum van Lochem is gisteravond laat overvallen. Daarbij zou ook geweld zijn gebruikt. ,,Mogelijk is één persoon lichtgewond geraakt”, meldt politiewoordvoerder Amber Maathuis.