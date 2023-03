Dankzij het Koekgaitpad geen woningen maar kikkers, bijen en ooievaars in Beekdal van Markelo

De opluchting was voelbaar toen het lintje was doorgeknipt en het gezelschap al wandelend over het nieuwe zandpaadje een rondleiding kreeg van buurtbewoonster Martine Pleijsier. Het ging over afwatering vanuit de wijk via het Beekdal het buitengebied in. Het ging over bijen, het bloemenveld, kikkers en ooievaars en over de aanwezige biodiversiteit in z’n algemeenheid. „We staan hier bij het meest laag gelegen deel van Markelo”, benadrukte Pleijsier nog maar eens. „Het is niet voor niets dat de ijsbaan op deze plek ligt. Nieuwbouw zou het grondwater alleen maar meer de wijk indrukken.”