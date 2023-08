De favoriete plekken in Deventer van Claudia: 'Hier eens binnenlopen kan ik iedereen aanraden'

‘Onveilig­ste punt van Noord- en Oost-Gelderland’ gaat toch op de schop: ‘Twee opties’

Scholieren op weg naar school, andere inwoners naar de binnenstad of naar huis. Op het ‘Wibrakruispunt’ in Zutphen is het vaak een wirwar van fietsers, met vele ongelukken tot gevolg. Na jarenlange smeekbedes van omwonenden én een oproep van de politie is de gemeente overstag: het ‘onveiligste verkeerspunt van Noord- en Oost-Gelderland’ gaat op de schop.