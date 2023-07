De favoriete plekken in Deventer van Peter: 'Zodra ik hier de deur sluit is de wereld even weg'

Politiek wil af van Berkelland­se bermpalen: ‘Ecologisch bermbeheer gaat vóór landjepik’

Ze zijn bedoeld om ‘landjepik’ te voorkomen, maar zorgen in de praktijk vooral voor schades en ergernis. Gemeentelijke palen zoals die sinds 2019 in Berkelland worden geslagen om te markeren waar gemeentegrond overgaat in akkerland of weidegrond, hinderen vooral. CDA-raadsleden nemen het voortouw. „Weg ermee, voor meer biodiversiteit en de verkeersveiligheid.”