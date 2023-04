De sluis in Ambt Delden is belangrijk voor de scheepvaart en de waterhuishouding: ‘Er gebeurt hier meer dan je denkt’

Wilbert de Goei is objectbeheerder van de sluis en adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat. Hij komt graag bij de sluis. Eens per week om te controleren, want de sluis wordt bestuurd vanaf de sluis in Eefde. „De sluis is mooi en ligt in een prachtige omgeving, dus het is geen straf om hier een dag te zijn”, zegt hij.