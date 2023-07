Delta Piano Trio: van Salzburg naar Kamermuziek aan de Berkel in Barchem

indebuurt.nl Van één ijskar tot vaste spot op de Brink: zo vestigde ijssalon Talamini zich in Deventer

Het begon met één ijscokar die vanaf 1933 door de straten van Deventer reed, maar inmiddels is Talamini niet meer weg te denken uit de stad. Op de Brink en het Mariënburghplein kun je langslopen voor een bolletje ijs. Ook in steden buiten Deventer is Talamini een gevestigde naam. Hoe kwam de Italiaanse familie Talamini hier terecht? Dat lees je in dit lijstje.