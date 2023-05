Deventer aartspriester Theodoor van der Voort ontvangt koninklijke onderscheiding

MET VIDEO Man vlucht voor koeien en belandt met zijn hond in ijskoude IJssel bij Deventer

De brandweer heeft maandagavond een man en een hond uit de ijskoude IJssel bij Deventer gered. De man was zijn hond aan het uitlaten in de uiterwaarden, toen de daar grazende koeien in een groep op hem afkwamen. Hij voelde zich daardoor dusdanig in het nauw gedreven, dat hij samen met zijn hond in de rivier belandde.