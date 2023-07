Deventer als vanouds op stelten? Trouwe bezoekers geven hun mening (met video voor je eigen oordeel)

Wat gebeurt er met iconisch gebedshuis in Ruurlo? ‘Kerkenred­der’ vangt bot bij parochiebe­stuur

Het is nog steeds ongewis wat er gaat gebeuren met de Sint Willibrorduskerk in Ruurlo. De kerk staat te koop omdat de Parochie Twaalf Apostelen er geen toekomst meer in ziet. Vier partijen brachten een bod uit op de kerk en kregen allen nul op het rekest. ,,Maar ik geef niet zomaar op’’, zegt een van de bieders, een ‘kerkenredder’ uit Drenthe.