Deventer besluit pas na zomer over windmolens

Deventer Stadsfesti­val kan doorgaan, kort geding van tafel: ‘Gaan ervan uit dat dit echt de laatste keer is in het park’

Het veelbesproken Deventer Stadsfestival kan op zaterdag 15 juli doorgaan. De Deventer Bomenstichting, die zelfs schermde met een stap naar de rechter om het festival te dwarsbomen, trekt alle bezwaren in. Dat meldt voorzitter Daaf Ledeboer. Maar: ,,We gaan ervan uit dat dit echt de laatste keer is in het park.”