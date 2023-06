Deventer burgemeester laat voetbalhooligans betalen als ze blijven vechten: ‘Voor heel Nederland van belang’

UPDATE Wie is de man die in Deventer zwaarge­wond door zonne­scherm viel en vluchtte? Politie nog vol vragen

Grote verbazing in de Bekkumerstraat in Deventer. Een bebloede man rende over daken en door achtertuinen, waarna hij door een zonnescherm is gevallen. Met een traumahelikopter is de man zwaargewond naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Waarom de man dit deed en hoe het nu met hem gaat, is nog niet duidelijk.