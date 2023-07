Deventer doet te weinig met prachtige ligging aan de IJssel: ‘Kijk naar Zwitserland of Zutphen, zó moet het’

met video Bewoners Deventer ‘brandflat’ weer thuis na tijdelijk andere woonruimte: ‘Indrukwek­kend weekje’

Het leven in de flat aan de Eleonorastraat in Deventer gaat weer door. In het gebouw woedde vorige week een brand door onbekende oorzaak, waardoor drie appartementen onbewoonbaar werden verklaard. Maar voor alle bewoners was de impact uiteindelijk groot: tijdelijk moesten zij ergens anders wonen.