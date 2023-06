Deventerse Inez skeelert op de Special Olympics World Games: 'Ik heb al gewonnen door mee te doen'

Bewolkte dag in Lochem

Het wordt vandaag bewolkt maar zo goed als droog in Lochem, met in de ochtend en vanmiddag nog wel kans op een regen- en hagelbui. De temperatuur stijgt tot 30 graden en de wind is zwak, windkracht 2. Vanavond is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 21 graden.