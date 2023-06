Diepenveen in rouw: voetballertje (7) overlijdt tijdens fietsritje naar training

Eind Goed 2023: eindexamen­werk scholieren te zien in Stedelijk Museum Zutphen

Eindexamenleerlingen van de middelbare scholen in Zutphen en Warnsveld presenteren ook dit jaar weer hun werkstukken beeldende vorming in het Stedelijk Museum Zutphen. Van zaterdag 24 juni tot en met zondag 2 juli is de expositie Eind Goed gratis te bezoeken in het Auditorium.