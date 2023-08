Dit Deventer plein is na jaren weer voor even van de student: ‘Ben benieuwd hoe het uitpakt’

Houtkachel of barbecue stoken: Deventer zint op maatrege­len tegen overlast en klachten door rook

De kachel stoken of de barbecue aanzetten. Dat kan in de toekomst iets zijn in Deventer waar je langer over moet nadenken alvorens je het vuur aanslingert. De gemeente overweegt actie, zodat mensen minder hout gaan stoken of dat meer verantwoord gaan doen. Komt het net als in Amersfoort tot een stookverbod?