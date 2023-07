Dit weekend een artiest, nu nog even bouwvakker: zo bereiden theatermakers zich voor op Deventer op Stelten

Teambaas Tonny Wassink ziet voor tweede maal jonge oud-pupil verongeluk­ken: ‘Hadden mijn zonen kunnen zijn’

Het dodelijk ongeval van de Borculose motorracer Joey den Besten (30) komt hard aan bij Tonny Wassink. De teambaas uit het Gelderse Hengelo was er afgelopen zondag bij in het Finse Imatra, waar de fatale crash plaatsvond. Voor de tweede maal overleefde een voormalig coureur van Wassink een crash niet. „Het is moeilijk, dit komt hard aan.”