Dit zijn de nieuwe plannen van Deventer horecatycoon Ayhan Sahin: ‘Er komen hier drie escaperooms’

ForFarmers in zwaar weer: zo wil bedrijf uit Lochem onze krimpende veestapel overleven

De Nederlandse veestapel blijft krimpen. Dus is steeds minder veevoer nodig. Het brengt het Lochemse bedrijf ForFarmers in zwaar weer; vandaag werd duidelijk dat de veevoederfabrikant 100 banen schrapt. En dat de brutowinst is gehalveerd. Hoe kan ForFarmers overleven?