Doemt er in het hart van de verdediging bij GA Eagles luxeprobleem op? ‘Gaat om totaalplaatje’

Stadscam­ping stroomt vol met fans uit binnen- en buitenland: ‘Deventer heeft alles’

Terwijl kampeerders elders in Europa omvallen van de hitte of op de vlucht slaan voor bosbranden of hagelstenen zo groot als tennisballen, spint de ‘happy camper’ op Stadscamping Deventer van genoegen. ,,Deze stad heeft alles en het is hier fijn, we kunnen niet wachten om terug te komen.’’