Druk verkeersplein in Deventer vanaf maandag compleet dicht voor doorgaand verkeer

Dit stuurden jullie in: Nieuw seizoen start voor Wereldko­ren in Deventer en Diepenveen • Weer een buurtkoel­kast erbij in Zutphen

Dirigente Ruurdtje van den Berg krijgt soms kippenvel van haar koren. In het gemeentehuis in Wijhe is kunst met een knipoog te zien. Inwoners van Zutphen helpen elkaar een handje in moeilijke tijden. De buurtkoelkast is een succes. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.