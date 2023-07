Een muziekfestival, een Italiaanse muziekavond en een markt: 6 x weekendtips in Deventer

Lochemer Paul Engelen strijdt voor rijkere natuur in Berkeldal: ‘Veel weidevo­gels, dan is missie geslaagd’

Paul Engelen is vier jaar geleden van Lunteren naar Lochem verhuisd. Daar woont hij in het buitengebied dichtbij kasteelpark De Cloese, op een paar honderd meter van de Berkel. Ooit wilde de gemeente Lochem daar honderd huizen bouwen. Dat is niet doorgegaan dankzij een groep natuurbewuste en verontruste Lochemers dat de Berkel wil beschermen. Ook Engelen trekt nu ten strijde.