Eicas in Deventer is nu écht open: ‘Uniek museum kan 60.000 bezoekers per jaar trekken’

Actie ontevreden personeel Gelre ziekenhuis Zutphen schiet bestuur in verkeerde keelgat, bijeen­komst verboden

Personeelsleden van het Gelre ziekenhuis in Zutphen klimmen op de barricades uit onvrede over de naderende drastische bezuinigingen. Zij hingen in het ziekenhuis anonieme pamfletten op waarin zij collega’s oproepen om morgenmiddag om half vier naar een bijeenkomst te komen in het ziekenhuisrestaurant. Daar wil het personeel een ‘alternatieve raad van bestuur’ instellen.