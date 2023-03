Emine Ernst uit Lochem kan ook onder druk tafeltennistitel grijpen: ‘Twee weken voor NK al zenuwachtig’

Ernst noemde de finale in het Zwolse Landstede Sportcentrum dan ook ‘veruit haar beste wedstrijd van het toernooi’. ,,Voor de finale had alleen maar een beetje wedstrijdspanning, meer niet. Dat was aan het begin van het toernooi wel anders, toen had ik echt last van druk. Ik zag ook best wel op tegen de eerste wedstrijden, door de verwachtingen en het feit dat ik het heel graag nog een titel wilde winnen. Twee weken voor het toernooi was ik al zenuwachtig.”