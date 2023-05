Er was water. De hond vergat alleen de kraan open te doen

Kolonie roeken terrori­seert buurt: ‘Mijn vrouw kan alleen in de logeerka­mer slapen’

Buurtbewoners van de Johannes van Vlotenlaan in Deventer worden geplaagd door een grote populatie roeken. Het geluid van de vogels verstoort de nachtrust en de vogelpoep beschadigt auto’s. Voor sommige bewoners is de overlast zo erg dat hun woongenot drastisch is afgenomen. ,,Na het eerste jaar wilde ik hier alweer weg.’’