Fans van Go Ahead Eagles zijn het meest tevreden van alle supporters eredivisieclubs

Politie nog volop bezig met mogelijk schietinci­dent in Deventer: ‘We hebben wel een vermoeden’

Het is nog altijd de vraag wat er afgelopen maandagmiddag precies heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Splithofstraat in Deventer. De hulpdiensten kwamen daar massaal ter plaatse vanwege een melding van een mogelijk schietincident. Of en waarmee er daadwerkelijk geschoten is, is niet duidelijk. De politie doet nog volop onderzoek.