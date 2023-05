Feyenoorders emotioneel na 'unieke’ landstitel: ‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’

Go Ahead Eagles onder 21 viert titel en promoveert naar hoogste divisie

Go Ahead Eagles onder 21 is zaterdagmiddag kampioen geworden in divisie 2A. De talenten uit Deventer wonnen zelf met 0-6 van FC Emmen en dat bleek voldoende voor een feestje. Het oudste jeugdteam van de club promoveert daardoor naar het hoogste niveau.