Financiële tegenvaller voor Deventer: nieuwe school met sporthal valt miljoenen duurder uit

Flinke meevaller voor Zutphense verenigin­gen en maatschap­pe­lij­ke organisa­ties, streep door fikse huurverho­ging

Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in Zutphen kunnen opgelucht ademhalen. Er stond een huurverhoging van 12 procent te wachten voor dit jaar, maar daar ziet de gemeente vanaf. ,,We kregen signalen dat er verenigingen of stichtingen in de problemen zouden komen.’’