GA Eagles wil niet als ‘aangeschoten eend’ door De Kuip lopen: ‘Spelen zoals we kunnen spelen’

indebuurt.nl Hond Binky raakte verlamd: 'Met zijn loopkarre­tje rolde hij maanden­lang door Deventer'

Wie is nou liever, knapper en schattiger dan jouw eigen huisdier? Juist, geen enkel beest. In onze rubriek ‘Huisdier van de week’ zetten we daarom wekelijks een Deventers dier en het baasje in het zonnetje. Deze week zijn dat Susan Stoevenbelt en hond Binky.