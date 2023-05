Garage-eigenaar naar het ziekenhuis na bluspoging in Deventer

Heel Diepenveen bakt, maar niet genoeg; organisa­tie lentefair dringend op zoek naar taartenbak­kers

Groen, ambachtelijk en regionaal. Dat is het thema van de lentefair in Diepenveen die tijdens Hemelvaart gehouden wordt. Er is een lint van kraampjes, er wordt een tentoonstelling gehouden en als kers op de taart kan er ook een stuk zelfgebakken taart met een kop koffie genuttigd worden. Mits er genoeg taarten zijn, want de organisatie is dringend op zoek naar taartenbakkers.