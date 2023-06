Gedenkwaardig seizoen GA Eagles in boekvorm: ‘Niet te geloven wat ze hebben gemaakt’

Van het gas af? In deze Deventer wijk komt het langzaam van de grond: ‘Wij hadden geluk’

Liefst 140 miljoen euro stopt de gemeente Deventer in de aanleg van een gasloos warmtenet op de Zandweerd. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Lopen bewoners er nog wel voor warm? ,,Als er al zoveel geld in is geïnvesteerd, zal het wel doorgaan toch?’’