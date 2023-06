Gekantelde truck met 24 ton asfalt zorgt voor problemen op A1 bij Bathmen

Kerkgenoot­schap in Deventer denkt aan nieuwe bewoners en wil verhuizen: ‘Soms wordt er hard gejuicht’

Op zondag is er ‘veel livemuziek en wordt er hard gejuicht’. Daarom vreest Peter de Leau van de Emmanuel Gemeente, met de nieuwbouwplannen in het achterhoofd, een regen aan klachten van aanstaande buren. Daarom wil het kerkgenootschap graag naar een andere locatie in Deventer, desnoods naar de rand van een bedrijventerrein. Maar de gemeente werkt vooralsnog niet mee.