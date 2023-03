Weseper Dijkman klopt Dalfsenaar Mulder opnieuw, weer winst in derby Bathmen te Paard

De Weseper amazone Berber Dijkman won woensdagavond voor de tweede maal op rij de derby bij Bathmen te Paard. Dijkman was met haar tienjarige merrie Imoya in de zogeheten winning round drie honderdste van een seconde sneller dan Dalfsenaar Pim Mulder (It’s a Katosca Again). Niet alleen was het haar tweede zege, ze verwees haar baas net als vorig jaar naar de tweede plek, en griste de hoofdprijs van 1500 euro weer voor zijn neus weg.