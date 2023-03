Genomineerden voor Deventer Promotieprijs 2023 bekend

Een kijkje achter de voordeur van verpauper­de huizen vol arbeidsmi­gran­ten: ‘Het is droevig’

Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten die in kleine kamertjes in verpauperde huizen wonen. De buurt ervaart overlast, de leefbaarheid staat onder druk. In oude stadswijken in deze regio is dit steeds vaker aan de orde. In Deventer zijn ze het zat en werken ze aan een oplossing. Handhavers Marlon en Steve spelen daarbij een belangrijke rol. ,,We moeten de arbeidsmigrant niet uitbuiten als een moderne slaaf.’’