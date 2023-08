Waterwandeling Turend over de kil bij Neerijnen zie je de Waal schitteren

Boswachter Jan van den Bosch draagt laarzen. Standaard outfit voor wie gaat wandelen op landgoed Waardenburg en Neerijnen. Of we natte voeten krijgen? Zou zomaar kunnen. Water is hier alom aanwezig. In de uiterwaarden van de Waal en in het parkbos, waar kwelwater met stuwen wordt gereguleerd. ,,Kijk, zie je de rivier schitteren?”