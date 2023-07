Gestrand met kapotte ruiten na hagel in Italië: Remco uit Deventer regelt Nederlandse glaszetter

Poll Geslacht wijzigen op je paspoort? In Deventer kan dat gratis (en dat is goed nieuws voor transgen­ders)

Mensen die hun geslacht op hun paspoort of rijbewijs willen veranderen, kunnen dat in Deventer straks gratis doen. Voor transgenders uit de gemeente, zoals Louise (28), is dat een uitkomst. ,,Ik wil kunnen zijn wie ik wil zijn.’’